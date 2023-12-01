Тулякам представили проект бюджета города на ближайшие три года

В пятницу, 1 декабря, в Туле прошли публичные слушания по рассмотрению проекта городского бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

В обсуждениях приняли участие жители, глава города Тулы Ольга Слюсарева, областные и городские депутаты, заместители главы администрации и руководители отраслевых и территориальных органов администрации, члены общественного совета.

Открывая публичные слушания, председательствующий — заместитель председателя Тульской городской Думы Алексей Ионов — подчеркнул, что формирование бюджета осуществлялось с учетом финансового баланса между доходной и расходной частью, учтены все основные направления поступлений и приоритетные статьи расходов.

— Расходы сконцентрированы на направлениях, связанных с улучшением качества жизни и обеспечением безопасных и комфортных условий проживания. Приоритет бюджета — предоставление услуг в сфере образования, культуры, физкультуры и спорта, создание новых мест для реализации программ общего образования, строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры, ремонт автомобильных дорог, качественное транспортное обслуживание, благоустройство территории муниципального образования и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, — подчеркнул Алексей Ионов.

В основу проекта бюджета лег прогнозный анализ развития муниципалитета на ближайшие три года. Их представила заместитель главы администрации города Тулы Елена Бирживая. По ее словам, последние несколько лет наблюдается положительная динамика развития областного центра, город неизменно занимает лидирующие позиции в рейтингах среди субъектов ЦФО. По итогам минувшего полугодия Тула — в первой тройке по ряду показателей.

Благодаря своевременно принятому комплексу антикризисных мер, связанных с международными экономическими санкциями, (импортозамещение, изменение логистических цепочек в поставках сырья, материалов, комплектующих, оборудования, изменение рынков сбыта готовой продукции, в том числе ориентированных на внутренний рынок, и др.), предприятиям удалось стабилизировать ситуацию в сфере производства и ослабить влияние ограничений. Таким образом, в текущем году рост объема отгруженной продукции промышленного производства ожидается на 6% в сравнении с прошлогодними показателями. В 2024-м с учетом завершения действующих контрактов на поставку продукции оборонных предприятий эксперты прогнозируют увеличение прибыли до 109,1%. Драйвером позитивного прорыва Елена Бирживая назвала машиностроение.

Еще один показатель, демонстрирующий положительную статистику, — строительная отрасль. Акцент делается на комплексной застройке новых территорий. В период с 2013 по 2022 годы введено в эксплуатацию более 4 млн кв. м жилья. В прогнозном периоде планируется ежегодно вводить по 400 «квадратов», увеличив объем новостроек до 5,6 млн кв. м.

Не теряет Тула и инвестиционную привлекательность. За последнюю пятилетку в основной капитал привлечено около 280 млрд рублей. До конца этого года запланировано окончание реализации более 50 инвестиционных проектов, суммарной емкостью более 8 млрд рублей. В результате их реализации будет создано 1013 новых рабочих мест.

Аналитики прогнозируют рост инвестиционного спроса с 9,5% в 2024 году до 10,2% в 2026-м. Суммарно за 2024–2026 годы по предварительным данным на развитие экономики будет направлено более 200 млрд инвестиционных средств.

— Показатели, заложенные в прогноз на 2024–2026 годы, создают необходимые предпосылки для обеспечения стабильности и автономности бюджета муниципального образования город Тула, — заключила Елена Бирживая.

С основными бюджетными параметрами на 2024-й и предстоящие два года участников собрания публичных слушаний ознакомила начальник финансового управления администрации города Элеонора Чубуева. По ее информации, доходы на 2024 год предусмотрены в размере 29,2 млрд рублей (рост на 9,4% в сравнении с плановыми показателями текущего года). Объем налоговых и неналоговых поступлений составит 14,2 млрд. руб. (48,6% от общего объема), что выше уровня 2022 года на 18,3% и на 7,6% к плану 2023 года. Безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов ожидаются в размере 15 млрд рублей, что превышает уровень 2022 года на 22% и плана 2023 года на 11,1%.

Расходы на 2024 год заложены в сумме 30,6 млрд рублей что на 7,7% выше запланированных в этом году. Порядка 90% всех расходов аккумулируют 26 муниципальных программ. В полном объеме предусмотрено софинансирование участия в региональных проектах, государственных и региональных программах, выполнение всех публично-нормативных обязательств.

Бюджет спрогнозирован с дефицитом в 1,4 млрд рублей без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Однако, несмотря на финансовые сложности, жизненно важные статьи расходов будут сохранены.

— Проект бюджета 2024–2026 годов сохраняет социальную преемственность по отношению к бюджетам прошлых лет. На данную сферу направлено 16,3 млрд рублей (53,3%). Из них основная доля традиционно направляется на образование — 14,6 млрд рублей, — доложила Элеонора Чубуева.

Еще одной крупной расходной частью станет национальная экономика — 5,7 млрд рублей (18,6%). По традиции город будет вкладывать средства в проектирование и строительство объектов социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры, повышение качества жилищного фонда и создание комфортных условий для проживания населения.

В проекте на 2025 год доходы предполагаются в сумме 27,3 млрд рублей, расходы — 28 млрд рублей. В 2026 году — 28,5 млрд рублей и 29 млрд рублей соответственно.

Более подробно на реализации муниципальных программ остановились заместители главы администрации и начальники профильных управлений.

Положительные заключения на проект бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов получены от контрольно-счетной палаты муниципального образования город Тула и Экспертной комиссии.

Отметим, что бюджет Тулы направлен на дальнейшее поступательное развитие. Как прозвучало в докладе начальника финансового управления администрации города Тулы Элеоноры Чубуевой, на социальную сферу в 2024 году планируется направить 16,3 млрд рублей, большая часть из которых — 14,6 млрд рублей предусмотрена на образование.

— Бюджет Тулы — главный финансовый документ. От того, каким он будет, во многом зависит развитие областного центра и качество жизни граждан.

Особо подчеркну, бюджетная политика на ближайшие три года сохраняет свою социальную направленность.

Более половины расходов (53,3%), направлено на финансирование отраслей социального блока. Это важно в нынешнее непростое время, — считает глава города Тулы Ольга Слюсарева. — Уверена, мы выполним все наши обязательства перед жителями Тулы. Средства на развитие дошкольных, общеобразовательных, культурных и спортивных учреждений заложены в полном объеме. Будет построено две новые школы. При этом большое внимание уделяется финансированию всех социальных гарантий и выплат, особенно военнослужащим, участвующим в спецоперации, и их семьям. Поддержка родных и близких защитников нашего Отечества — в приоритете.

По словам главы администрации Тулы Ильи Беспалова, перед органами местного самоуправления стоит задача сохранить лидирующие позиции Тулы среди субъектов ЦФО.

— Работа над бюджетом велась нами долго и тщательно, благодаря грамотному планированию удалось повысить показатели по многим направлениям. В приоритете — реализация региональных проектов и муниципальных программ, строительство социальных объектов, мостов, ремонт дорог и благоустройство городских территорий. Подчеркну, по ряду показателей социально-экономического развития Тула по-прежнему в числе лидеров среди региональных центров ЦФО. По совокупности удельных и относительных факторов социально-экономического развития областная столица занимает достойные позиции. Наша задача — сохранить тенденцию, что и отражено в проекте бюджета, — отметил Илья Беспалов.

В проект бюджета заложены средства на развитие ЖКХ, транспортной инфраструктуры, благоустройство дворов. Так, в 2024 году на комплексное благоустройство муниципального образования город Тула предусмотрено 2,9 млрд рублей. На развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения — 3,2 млрд рублей. На строительство и реконструкцию объектов транспортной инфраструктуры — 2,1 млрд рублей. Ассигнования на сферу ЖКХ запланированы в размере 5,3 млрд рублей.

Заместитель председателя Тульской городской Думы Анастасия Дементьева отметила, что представленный проект бюджета — это стратегический план действий на ближайшие три года.

— Мы видим, что с каждым годом растут доходы бюджета муниципального образования. Это позволяет выделять дополнительные ресурсы на строительство и ремонт дорожных объектов, модернизацию транспортной инфраструктуры, объектов жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство. Важно, что будет продолжена работа по ремонту дорог, благоустройству территорий. Продолжится программа «ФСГС», проект «Наш город», областная программа «Народный бюджет». Все это направлено, прежде всего, на решение главных задач — дальнейшее поступательное развитие Тулы и создание благоприятных условий для жизни, — подчеркнула Анастасия Олеговна.