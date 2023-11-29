  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Туляки забыли забрать из МФЦ более 200 тысяч документов - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Туляки забыли забрать из МФЦ более 200 тысяч документов
Фото из архива Myslo

Туляки забыли забрать из МФЦ более 200 тысяч документов

За 10 месяцев текущего года в тульский филиал «Роскадастра» поступило 28 тысяч пакетов с невостребованными документами.

Более 210 тысяч невостребованных документов, которые жители Тульской области не забрали по результатам оказания госуслуг в сфере кадастрового учета и регистрации прав на недвижимость, хранятся в архиве Филиала ППК «Роскадастр» по Тульской области. С января по октябрь текущего года в филиал поступило более 28 тысяч пакетов невостребованных документов и всего лишь около 4000 из них были выданы заявителям.

— После проведения государственного кадастрового учёта или госрегистрации прав заявители не всегда успевают вовремя получить документы в МФЦ. Они считаются невостребованными. Среди «забытых» бумаг находятся договоры купли-продажи или дарения, которые могут понадобиться для оформления кредита или продажи собственности, — рассказала директор филиала ППК «Роскадастр» по Тульской области Светлана Васюнина.

Готовые к выдаче документы хранятся в офисах МФЦ 60 дней. Если за это время заявитель не забирает документы, они сдаются в архив. Невостребованные документы выдаются в офисах филиала бесплатно. За дополнительную плату можно оформить курьерскую доставку документов.

Все подробности можно уточнить по телефону: 8 939 860-01-44.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Фотограф:
сегодня, в 08:00 −1
Другие статьи по темам
Событие
МФЦтульский филиал Роскадастраневостребованные документы
Место
Тульская областьТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Какие законы вступают в силу в декабре?
Какие законы вступают в силу в декабре?
Погода в Туле 29 ноября: ветер, мокрый снег и оттепель
Погода в Туле 29 ноября: ветер, мокрый снег и оттепель
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.