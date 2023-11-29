Туляки забыли забрать из МФЦ более 200 тысяч документов

Фото из архива Myslo

За 10 месяцев текущего года в тульский филиал «Роскадастра» поступило 28 тысяч пакетов с невостребованными документами.

Более 210 тысяч невостребованных документов, которые жители Тульской области не забрали по результатам оказания госуслуг в сфере кадастрового учета и регистрации прав на недвижимость, хранятся в архиве Филиала ППК «Роскадастр» по Тульской области. С января по октябрь текущего года в филиал поступило более 28 тысяч пакетов невостребованных документов и всего лишь около 4000 из них были выданы заявителям.

— После проведения государственного кадастрового учёта или госрегистрации прав заявители не всегда успевают вовремя получить документы в МФЦ. Они считаются невостребованными. Среди «забытых» бумаг находятся договоры купли-продажи или дарения, которые могут понадобиться для оформления кредита или продажи собственности, — рассказала директор филиала ППК «Роскадастр» по Тульской области Светлана Васюнина.

Готовые к выдаче документы хранятся в офисах МФЦ 60 дней. Если за это время заявитель не забирает документы, они сдаются в архив. Невостребованные документы выдаются в офисах филиала бесплатно. За дополнительную плату можно оформить курьерскую доставку документов.