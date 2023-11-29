Какие законы вступают в силу в декабре?

Фото Алексея Пирязева.

1 декабря необходимо проверить, заплатили ли вы имущественный налог. Это последний день, когда физические лица могут погасить долг и не получить пени.

Налоги

1 декабря истекает срок для своевременной оплаты физическими лицами налогов на имущество, земельный налог, транспортный налог, а также сумму НДФЛ в случае получения уведомления за 2022 год. Налог за несовершеннолетних обязаны уплатить родители и законные представители.

Оплатить выставленный счет можно с помощью сервиса на сайте ФНС России «Уплата налогов и пошлин», в личном кабинете налогоплательщика, личном кабинете на ЕПГУ. Также оплатить можно в банке, на почте или в МФЦ, а также в кассах местных администраций.

Если налогоплательщик не оплатит налоги вовремя, то со 2 декабря на долг будут начисляться пени. Они составят 1/300 от ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки, начиная со дня возникновения недоимки и по день исполнения включительно. Если и это не поможет, то налоговые органы обратятся в суд.

Уведомления о пособии

С 1 декабря получателей пособий будут уведомлять о положенных выплатах на ребенка при рождении и до 17 лет в том случае, если Социальный фонд не смог перевести деньги. Уведомление поступит на Госуслуги. Также сервис проинформирует, если выплаты остановлены.

Кстати, в декабре пенсионеры и другие получатели выплат из соцфонда получат деньги не только за декабрь, но и за январь в связи с новогодними каникулами. Декабрьские выплаты поступят в начале месяца, а после 25 числа начнут поступать январские. Размер январских страховых пенсий по старости, кстати, будет увеличен на 7,5% в связи с запланированной индексацией в соответствии с размером инфляции.

Штраф за «лето»

С 1 декабря получит полномочия выписывать штрафы водителям за езду на летней резине. Теперь машины с резиной не по сезону будут относиться к категории неисправных транспортных средств, а значит их эксплуатация недопустима. При нарушении этого требования водителя ждет штраф по ст. 12.5 КоАП — 500 рублей. Если его оплатить в течение первых 20 дней, то сумма уменьшится на 50%.

В колонию — с мамой

Женщинам, находящимся в СИЗО или колонии, разрешили дольше на год воспитывать своих детей. Сейчас им можно находиться вместе с малышами до 3 лет, а с 1 декабря — до 4 лет. После ребенка передают родственникам или в детский дом. Внесенные изменения в Уголовно-исполнительный кодекс РФ и закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» должны способствовать «сохранению родственных связей отбывающих наказание женщин».

Кроме этого, поправки меняют порядок снятия взысканий с осужденного. Его теперь статус злостного нарушителя будет отменен, если в течение года после отбытия дисциплинарного взыскания осужденный вновь не нарушит правила и не будет подвергнут новому наказанию. Это важно для при принятии решения о смягчении неотбытой части наказания.

Также будет проиндексирована на уровень инфляции сумма, которую можно иметь осужденным для приобретения предметов первой необходимости.

С 1 декабря администрация мест лишения свободы должна будет сообщать под расписку подозреваем и обвиняемым, что применяет аудиовизуальные, электронные и прочие технические средства надзора и контроля.

Через границу по-новому

С 11 декабря заграничный, служебный или дипломатический паспорт будет являться недействительным, если его владелец поменял ФИО или сведения о месте и дате рождения. Эти же правила распространяются на истекший срок действия документа. Также загранпаспорт не будет действовать, если человек перестал быть гражданином России, например, его лишили приобретенного гражданства.

С этой же даты граждане, которым закрыт выезд за границу, будут обязаны в течение 5 дней после получения уведомления о запрете выезда сдать заграничные паспорта в МВД, работодателям, ограничившим выезд за границу из-за доступа к гостайне, либо судебным приставам. Если паспорт будет не сдан, то его признают недействительным.

Иностранных специалистов в медицине будет больше

С 15 декабря будет расширен перечень профессий иностранных квалифицированных специалистов, к которым не применяются квоты на выдачу разрешений на работу. Это коснется медицинского персонала со средним профессиональным образованием. Список, утвержденный в 2022 году, предполагал акушеров и медсестёр.

Сейчас же он пополнился 46 категориями среднего звена медиков, в том числе операционными медсестрами, фельдшерами и специалистами по реабилитации.

Помимо этого, добавлены сельскохозяйственные специальности: трактористы и трактористы-машинисты. Строительных специальностей, куда могут приходить на работу иностранные специалисты, стало не две, а 11. Перечень пополнен машинистами строительной техники и слесарями. Также специалистам из других стран рады в туристической сфере.

Прописать «Безалкогольные напитки»

С 1 декабря безалкогольные напитки, производимые в стекле и полимерной упаковке, будут маркироваться. Исключение: напитки, изготовленные на растительном сырье — соки, нектары, морсы и подобные. Регистрация производителей началась 1 сентября.

Через полгода, с 1 марта 2024 года, это же требование коснется производителей этих же безалкогольных напитков в банке, в том числе алюминиевой. А с 1 июня 2024 года маркировку распространят на соки, нектары, растительное молоко, компоты во всех видах упаковки, а также прочие безалкогольные.

Регистрация в соцсетях через Госуслуги

С 1 декабря владелец любого российского сайта, если у него имеется функция регистрации пользователей, обязан проводить авторизацию по российскому номеру телефона, через Госуслуги, Единую биометрическую систему или иную информационную систему, владельцем которой является гражданин РФ или российское юрлицо.

То есть зарегистрироваться во «ВКонтакте», Mail.ru можно будет только при подтверждении личности. По мнению авторов закона, нововведения ограничат доступ иностранных сервисов, таких как Google или Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) к персональным данным россиян. Эксперты неоднократно обращали внимание на то, что авторизация при помощи таких сервисов позволяет тем отслеживать действия пользователей в Сети.

Сейчас ряд крупных российских ИТ-компаний завершают подготовку к выполнению этих требований, но процесс не до конца еще отлажен. В связи с этим предусматривается установление переходного периода до 1 января 2025 года, в течение которого данные российские ИТ-компании могут продолжить использование своих информационных систем для проведения авторизации пользователей. Рассмотрение законопроекта, согласно данным думской системы обеспечения законодательной деятельности назначено на 28 ноября 2023 года.

