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В Туле на ул. Фридриха Энгельса остановились трамваи
Фото читателя.

В Туле на ул. Фридриха Энгельса остановились трамваи

В центре города очередной затор.

Трамвайные пути в районе ул. Фридриха Энгельса перекрыл автомобиль. Он припарковался прямо на путях.

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