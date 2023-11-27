На ул. Пролетарской водители научились интересно срезать поворот

Алексей М. прислал в нашу традиционную рубрику запись с видеорегистратора своего авто. Кадры сняты в районе пересечения ул. Пролетарской и ул. Карла Маркса в Туле. На них видно, как два водителя грубо и умышленно нарушили Правила дорожного движения. Причем автомобилист на Volvo еще и, что называется, «качал права».