Алексей М. прислал в нашу традиционную рубрику запись с видеорегистратора своего авто. Кадры сняты в районе пересечения ул. Пролетарской и ул. Карла Маркса в Туле. На них видно, как два водителя грубо и умышленно нарушили Правила дорожного движения. Причем автомобилист на Volvo еще и, что называется, «качал права».
На ул. Пролетарской водители научились интересно срезать поворот
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