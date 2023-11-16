Тульская прокуратура нашла просрочку в школьной столовой

На директора возбудили дело об административном правонарушении.

Богородицкая межрайонная прокуратура проверила исполнение МОУ «Средняя школа № 29» санитарно-эпидемиологического законодательства при организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей.

Так, надзорные органы обнаружили 3 кг рыбы и 450 г сыра без маркировки. Кроме того, в учреждении хранили более 3 кг просроченных субпродуктов цыплят-бройлеров. В ходе проверки продукцию изъяли и уничтожили.

— С целью недопущения аналогичных нарушений межрайонная прокуратура внесла директору образовательного учреждения представление. В отношении ответственного должностного лица школы возбуждено дело об административном нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания, — рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.