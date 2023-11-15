Житель Венёва украл у кузины восемь рулонов обоев

В дежурную часть ОМВД России по Венёвскому району обратилась 24-летняя девушка. Она рассказала, что из её квартиры в доме на ул. Станционной пропали восемь рулонов обоев.

Стражи порядка предположили, что к преступлению может быть причастен кто-то из близкого окружения потерпевшей. Эта версия подтвердилась: в ходе оперативных мероприятий сыщики вышли на 30-летнего двоюродного брата девушки.

В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что мужчина уже был судим и сразу признался в краже. Похищенные обои изъяты и возвращены владелице, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.