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Житель Венёва украл у кузины восемь рулонов обоев

Житель Венёва украл у кузины восемь рулонов обоев

Ранее мужчина уже был судим.

В дежурную часть ОМВД России по Венёвскому району обратилась 24-летняя девушка. Она рассказала, что из её квартиры в доме на ул. Станционной пропали восемь рулонов обоев.

Стражи порядка предположили, что к преступлению может быть причастен кто-то из близкого окружения потерпевшей. Эта версия подтвердилась: в ходе оперативных мероприятий сыщики вышли на 30-летнего двоюродного брата девушки. 

В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что мужчина уже был судим и сразу признался в краже. Похищенные обои изъяты и возвращены владелице, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фотограф:
сегодня, в 21:21 0
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