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День открытых дверей в онкодиспансере: у 9 жителей Тульской области подозревают онкопатологию
Фото минздрава Тульской области.

День открытых дверей в онкодиспансере: у 9 жителей Тульской области подозревают онкопатологию

Пациенты направлены на дополнительные обследования.

В день открытых дверей около 200 туляков прошли обследования в поликлинике Тульского онкодиспансера. Об этом сообщает региональный минздрав.

Можно было получить консультацию онкологов, выполнить маммографию или УЗИ молочных желез по показаниям, пройти КТ легких. Женщины могли сдать цитологический мазок на рак шейки матки, мужчины — кровь на уровень ПСА (маркер рака предстательной железы).

В мероприятии принимали участие представители общественной организации онкологических пациентов «Здравствуй». Они рассказали женщинам о важности самообследования и профилактики рака молочной железы.

В ходе диагностики врачи выявили у 9 жителей Тульской области подозрения на онкопатологию. Пациенты направлены на дополнительные обследования.

— День открытых дверей — хорошая возможность проверить свое здоровье, профилактически пройти онкоскрининг. Все исследования выполняются на современным оборудовании, закупленном в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Точность обследования имеет особое значение для выявления заболеваний на ранних стадиях, — сказала заведующая поликлиникой онкодиспансера Ирина Павлова.

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