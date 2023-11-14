Нового главу администрации МО Узловский район объявят 15 ноября

Фото администрации МО Узловский район.

На этот пост два претендента.

Завершился конкурс на замещение должности муниципальной службы главы администрации МО Узловский район. Итоговым заседанием конкурсной комиссии.

Определены два претендента, набравших наибольшее количество баллов по итогам конкурса. Это нынешний глава администрации Николай Терехов и глава администрации МО Каменецкое Узловского района Алексей Чудиков.

Решение конкурсной комиссии направлено в Собрание представителей Узловского района для принятия окончательного решения, которое будет вынесено 15 ноября.