  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Нового главу администрации МО Узловский район объявят 15 ноября - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Нового главу администрации МО Узловский район объявят 15 ноября
Фото администрации МО Узловский район.

Нового главу администрации МО Узловский район объявят 15 ноября

На этот пост два претендента.

Завершился конкурс на замещение должности муниципальной службы главы администрации МО Узловский район. Итоговым заседанием конкурсной комиссии.

Определены два претендента, набравших наибольшее количество баллов по итогам конкурса. Это нынешний глава администрации Николай Терехов и глава администрации МО Каменецкое Узловского района Алексей Чудиков.

Решение конкурсной комиссии направлено в Собрание представителей Узловского района для принятия окончательного решения, которое будет вынесено 15 ноября.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 17:00 0
Другие статьи по темам
Люди
Николай ТереховАлексей Чудиков
Место
Тульская областьУзловая

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Вот так на работу ходим — как хочешь, так и плыви»: тулячка пожаловалась на ужасное состояние дороги
«Вот так на работу ходим — как хочешь, так и плыви»: тулячка пожаловалась на ужасное состояние дороги
Преподаватели ТулГУ рассказали ученикам ЦО № 1 о профессии финансиста
Преподаватели ТулГУ рассказали ученикам ЦО № 1 о профессии финансиста
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.