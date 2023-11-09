Ясногорские школьники получили обновленный спортивный зал

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

С 2019 года по нацпроекту «Образование» в Тульской области отремонтировали 11 школьных спортзалов.

В Тайдаковской школе Ясногорского района открыли обновленный спортивный зал. В помещении отремонтировали стены, пол и потолок, установили заградительную сетку, шведскую стенку, баскетбольные щиты и волейбольные стойки.

Модернизация спортзалов проводится в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». В этом году ремонт прошёл в Тайдаково и Рассвете. Завершаются работы в Пахомовской средней школе Заокского района.

– С 2019 года в регионе благодаря нацпроекту было отремонтировано 11 спортивных залов школ. Под спорзалы перепрофилированы две аудитории, обустроены четыре спортплощадки. В следующем году работы пройдут еще в трех школах, – сказала министр образования Тульской области Оксана Осташко.

