Пожар на 2-м проезде Металлургов: спасатели не могли добраться до горящего дома из-за двух шлагбаумов во дворе

Фото читательницы Марии.

Ранее Myslo писал о пожаре, который случился ночью в доме № 13 на 2-м проезде Металлургов. Наши читатели рассказали, что происшествие едва не закончилось трагедией из-за установленных во дворе шлагбаумов.

— Самый короткий путь проезда к данному дому через дом 9-а. Однако там установлено два шлагбаума! Кнопки вызова диспетчера не реагировали. Пожарные, чтобы быстрее прорваться к бушующему пламенем дому, на одном сломали стрелу. Но впереди был еще второй. А там оказалось, что основание шлагбаума (бетон и оранжевая квадратная конструкция) заужают проезд на дороге! Пожарная машина просто не могла проехать из-за неправильной установки, они поехали прямо по нему.

Вторая машина ехала через дом 49-а на ул. Металлургов. Вы не поверите! Там снова два шлагбаума! Только такие, которые сломать нельзя. Ребята из бригады сказали, что очень долго стояли ждали открытия сначала одного шлагбаума, потом второго, — рассказала Мария.

Тулячка требует привлечь к ответственности тех, из-за кого жильцы оказались заблокированы в горящем доме.

— Кто понесет за этот ужас ответственность? Почему жители заблокированы со всех сторон? — возмущается женщина.

По ее словам, ранее жильцы жаловались на установку двух шлагбаумов, однако им отвечали, что всё в рамках закона.

— Что еще должно случиться, чтобы на жителей домов 13, 3, 5, 9 на 2-м проезде Металлургов и Металлургов, 47 просто хотя бы обратили внимание и поняли, в каких обстоятельствах им приходится жить? Мы уже много лет кричим, что мы в блокаде, но ничего, — говорит Мария.

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