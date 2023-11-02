  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Пожар на 2-м проезде Металлургов: спасатели не могли добраться до горящего дома из-за двух шлагбаумов во дворе - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Пожар на 2-м проезде Металлургов: спасатели не могли добраться до горящего дома из-за двух шлагбаумов во дворе
Фото читательницы Марии.

Пожар на 2-м проезде Металлургов: спасатели не могли добраться до горящего дома из-за двух шлагбаумов во дворе

Жильцы оказались заблокированы.

Ранее Myslo писал о пожаре, который случился ночью в доме № 13 на 2-м проезде Металлургов. Наши читатели рассказали, что происшествие едва не закончилось трагедией из-за установленных во дворе шлагбаумов.

— Самый короткий путь проезда к данному дому через дом 9-а. Однако там установлено два шлагбаума! Кнопки вызова диспетчера не реагировали. Пожарные, чтобы быстрее прорваться к бушующему пламенем дому, на одном сломали стрелу. Но впереди был еще второй. А там оказалось, что основание шлагбаума (бетон и оранжевая квадратная конструкция) заужают проезд на дороге! Пожарная машина просто не могла проехать из-за неправильной установки, они поехали прямо по нему.

photo_2023-11-02_11-18-52 (2).jpg

Вторая машина ехала через дом 49-а на ул. Металлургов. Вы не поверите! Там снова два шлагбаума! Только такие, которые сломать нельзя. Ребята из бригады сказали, что очень долго стояли ждали открытия сначала одного шлагбаума, потом второго, — рассказала Мария.

Тулячка требует привлечь к ответственности тех, из-за кого жильцы оказались заблокированы в горящем доме.

— Кто понесет за этот ужас ответственность? Почему жители заблокированы со всех сторон? — возмущается женщина.

По ее словам, ранее жильцы жаловались на установку двух шлагбаумов, однако им отвечали, что всё в рамках закона. 

— Что еще должно случиться, чтобы на жителей домов 13, 3, 5, 9 на 2-м проезде Металлургов и Металлургов, 47 просто хотя бы обратили внимание и поняли, в каких обстоятельствах им приходится жить? Мы уже много лет кричим, что мы в блокаде, но ничего, — говорит Мария.

 

Читайте также по теме:

В Туле во дворе дома поставили сразу два шлагбаума рядом: фото
 

Галерея
показать все фотографии
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 11:26 +12
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
пожаршлагбаум

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

1 ноября в Туле воздух прогрелся до рекордных +17,8 градусов
1 ноября в Туле воздух прогрелся до рекордных +17,8 градусов
Туляк украл одежду из пункта выдачи заказов
Туляк украл одежду из пункта выдачи заказов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.