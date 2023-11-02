Туляк украл одежду из пункта выдачи заказов

В полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Изучив записи камер видеонаблюдения, стражи порядка в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый безработный 22-летний местный житель. Мужчина задержан, похищенное изъято.

В дежурную часть обратилась собственница одного из пунктов выдачи заказов на улице Смидович. Женщина заявила, что из помещения украли одежду.

В Туле сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба регионального УМВД.