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Чиновникам поручили подготовить предложения в обновленный проект программы развития Тулы
Фото пресс-службы правительства Тульской области

Чиновникам поручили подготовить предложения в обновленный проект программы развития Тулы

Особое внимание уделят финансовому разделу документа, заложив корректные данные по динамике доходов бюджета, закупкам и тарифам.

19 октября первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Вячеслав Федорищев провел заседание.

О программе развития областного центра до 2030 года доложил глава администрации Тулы Илья Беспалов. Документ разрабатывался при активном участии экспертного и бизнес-сообщества в 2015 году, при этом проводилась его ежегодная корректировка.

Вячеслав Федорищев поручил правительству построить совместную работу по реализации программы развития Тулы.

— Требуется комплексная межведомственная проработка проекта программы развития города Тулы на ближайшие 5 лет с учетом приоритетов развития Тульской области, изменений в экономике, возникновения новых вызовов и целей, корректировки генплана.

В течение месяца профильные ведомства совместно с администрацией города должны подготовить предложения в обновленный проект программы развития города Тулы. Особое внимание необходимо уделить финансовому разделу документа, заложив корректные данные по динамике доходов бюджета, закупкам, тарифам и расходам на действующие и прогнозные проекты, — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

На совещании также шла речь о едином институте развития Тульской области, созданном в 2021 году по поручению губернатора Алексея Дюмина.

Вячеслав Федорищев поручил министерству экономического развития актуализировать перечень организаций, входящих в единый институт развития региона, а также скорректировать программу его работы. Правительству и институту развития — в декабре доложить о выполнении задач, построенных на принципах клиентоцентричности, а также о предоставлении инвесторам и бизнес-сообществу региона помощи в режиме «единого окна».

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