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Более 15 тысяч туляков узнали размер своей будущей пенсии
Фото Алексея Пирязева

Более 15 тысяч туляков узнали размер своей будущей пенсии

Соответствующие уведомления мужчины получают в 45 лет, а женщины – после 40.

В текущем году отделение Соцфонда России по Тульской области направило 15400 тулякам проактивные уведомления о размере будущей страховой пенсии по старости. Такие сообщения получают мужчины, которым исполнилось 45 лет, и женщины старше 40 лет.

Уведомления помогает тулякам заранее оценить свои пенсионные права и проверить, все ли данные предоставил в Соцфонд работодатель. В документе содержится информация о страховом стаже, количестве заработанных пенсионных коэффициентов и рассчитанном размере пенсии.

Если гражданин формирует пенсионные накопления, информация о них тоже будет в уведомлении. Проактивные уведомления будут отправляться тулякам раз в три года в личные кабинеты на портале Госуслуг. Кроме того, информацию можно запросить в клиентских службах Соцфонда.

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вчера, в 22:29 −7
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