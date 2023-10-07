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Хоккейный АКМ в Туле разгромил «Кристалл» — 7:0
Фото пресс-службы АКМ.

Хоккейный АКМ в Туле разгромил «Кристалл» — 7:0

Матч состоялся накануне в Ледовом дворце.

В первом периоде АКМ уверенно забрал шайбу под свой контроль и то и дело нагнетал обстановку у ворот соперника. Счет открыл Максим Мальцев броском со средней дистанции. Через минуту Ю Сато в своем дебютном матче забросил свою первую шайбу за АКМ — 2:0. За три секунды до сирены Игорь Мясищев мощнейшим броском установил окончательный итог первого отрезка — 3:0.

Второй период мало чем отличался от первого. Туляки организовали выход два в ноль, но перемудрили с перепасом, забросить шайбу не удалось. Саратовцы тут же ответили опаснейшей атакой один в ноль, но Куликов с угрозой справился. Сергей Теряев сильным броском со средней дистанции забросил четвертую шайбу туляков. Точку во втором периоде поставил Иван Воробьев с передачи Максима Рассейкина.

Третий период стал формальностью. Гости пытались «размочить» счет, а туляки сохранить ворота сухими и увеличить отрыв в счете. Новичок АКМ Ю Сато за минуту до конца встречи забросил две шайбы и оформил хет-трик.

Итог матча — 7:0».

Главный тренер АКМ Сергей Решетников:

— Всех болельщиков с победой. Приятно, что такой счет. Красивые комбинации и голы. Ребята молодцы.

Следующий матч АКМ проведёт 8 октября с «Бураном».

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