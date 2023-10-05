Какие дома Тулы останутся без электричества 6 октября

С 9.00 до 17.00 будут обесточены следующие дома:
- Красноармейский пр-т, 1, 1/4, 1/5, 1/6, 3, 3-а, 5,
- ул. Ленина, 15,
- ул. Революции, 6-б,
- ул. Лобачевского, 12-а, 26-66 (чётн.), 49, 59-б, 75, 82-а,
- ул. Глухополянская, 50-58 (чётн.), 5,
- ул. Ушинского, 2-12, 30-34 (чётн.), 1-33 (нечётн.),
- ул. Обручева, 1/6, 2, 3 к. 1, 3 к. 2, 2-а, 5,
- ул. Циолковского, 5 к. 1, 5 к. 2,
- пер. Врубовой, 4-а,
- пер. Отбойный, 1, 2,
- ул. Н. Руднева, 12,
- п. Косая Гора: п. Шахты Рвы, 1, 1-б, 2-а, 2-б, 3, 4, 4-а, 5, 6, 9, 9/1, 9-а, 10, 12, 13, 19, 21, 24, 28, 29, 30, 31, 22, 23, 27,
- п. Призаводской Рудник: 1-й пр-д, 6-26 (чётн.), 2, 4, 4-а, 11, 18-а, 22-а, 26-а,
- 2-й пр-д, 2-16 (чётн.), 5, 11, 13, 20-а, 23,
- 3-й пр-д, 2-20,
- 4-й пр-д, 2-6, 1-а,
- п. Горелки: ул. Мелиховская, 4, 6, 8,
- Московское шоссе, 45-53 (нечётн.), 62-76 (чётн.), 45-а, 64-а,
- ул. Серпуховская, 1-21 (нечётн.),
- ул. Энтузиастов, 2,
- п. Горелки: ул. Партизанская, 33, 35-а, 36-а, 36-б, 38-а, 38-б, 38-в,
- ул. Горельская, 1-17 (нечётн.), 2-30 (чётн.),
- Мясново: ул. Воздухофлотская, 35-41 (нечётн.), 32, 35-а, 43-а,
- ул. Болотова, 39-55 (нечётн.), 42-66 (чётн.), 39-а,
- ул. Рогова, 18-22 (чётн.), 20-а, 22-а, 31,
- ул. Профсоюзная, 22,
- 7-й пр-д, 41-59 (нечётн.), 56-74 (чётн.), 56-а,
- 8-й пр-д, 73,
- 6-й пр-д, 45-65 (нечётн.), 50-74 (чётн.).