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Стартовала межрегиональная конференция по информационной безопасности «Инфофорум-Тула»
Фото пресс-службы администрации правительства Тульской области

Стартовала межрегиональная конференция по информационной безопасности «Инфофорум-Тула»

Мероприятие проходит в кластере «Октава» 4 и 5 октября.

В кластере «Октава» проходит 3-я Межрегиональная конференция по информационной безопасности и информационному взаимодействию в Центральном федеральном округе «Инфофорум-Тула».

4 октября состоялось пленарное заседание на тему «Цифровая безопасность как часть устойчивого развития государственных структур, экономики и социальной сферы». В нём приняли участие представители федеральных и региональных органов, топ-менеджеры ведущих российских ИТ-компаний и госструктур — всего более 300 человек.

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От имени полномочного представителя президента РФ в ЦФО Игоря Щеголева к участникам заседания обратился его помощник Алексей Мошков. Он зачитал приветственный адрес, в котором, в частности, говорится, что «Инфофорум-Центр»  уникальная экспертная площадка, итогом работы которой станут предложения по повышению уровня информационной безопасности России.

Заместитель губернатора — руководитель аппарата — начальник главного управления государственной службы и кадров аппарата правительства Тульской области Галина Якушкина поблагодарила организаторов Инфофорума за выбор Тулы в качестве площадки для проведения мероприятия. Она рассказала о централизованной системе информационной защиты региона, а также о Ситуационном центре губернатора Тульской области, на базе которого организован круглосуточный мониторинг событий, в том числе в сфере информационной безопасности. Галина Якушкина отметила, что регион переходит на отечественное общесистемное и прикладное программное обеспечение.

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Заместитель председателя правительства — министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Ярослав Раков рассказал о защите информации в государственном секторе.

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«В основе нашей концепции управления информационной безопасностью — комплексный подход и централизация процессов. Это позволяет успешно внедрять единые стандарты в области кибербезопасности благодаря оперативности принятия решений. А также — значительно экономить бюджетные средства за счет централизации госзакупок программного обеспечения, сервисов, оборудования»,  подчеркнул Ярослав Раков.

Участники конференции обсудили задачи нацпроекта «Цифровая экономика»  импортозамещение и информационную независимость, правовые проблемы информационной безопасности в России и в мире, вопросы цифровой памяти и архива. Состоялись практические киберучения с моделированием компьютерных атак на информационные системы.

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На конференции наградили победителей Всероссийского конкурса «Кубок информационной безопасности регионов». В номинации «Цифровые коммуникации» лауреатом стало министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области за постоянное внимание к вопросам информационной безопасности и защиты информации в сфере коммуникаций, устойчивой и надежной связи, доступных и защищенных интернет-услуг.

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Автор:
сегодня, в 15:52 0
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