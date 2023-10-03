Юрлица могут заплатить до 400 тысяч рублей за несвоевременное предоставление сведений в военкомат

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В России стартовал осенний призыв. В военном комиссариате Тульской области прошла тематическая пресс-конференция. Главный военный комиссар региона Александр Сафронов рассказал об ответственности за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины. Теперь штрафы увеличились почти в два раза.

За неявку по повестке призывника ожидает штраф от 10 до 30 тыс. рублей.

За несообщение сведений о переезде и новом месте жительства придётся заплатить от 1 до 5 тыс. рублей.

Несообщение о выезде заграницу на срок более чем 6 месяцев карается штрафом от 5 до 15 тыс. рублей. Уклонение от медобследования обойдётся от 15 до 25 тыс. рублей. А за потерю военного билета или приписного удостоверения могут оштрафовать на сумму от 3 до 5 тыс. рублей.

По словам Александра Сафронова, изменилась административная ответственность для должностных и юридических лиц. Организациям рекомендуется предоставлять списки военнообязанных сотрудников в военные комиссариаты. В противном случае должностные лица могут заплатить от 40 до 50 тыс. рублей, а юрлица — от 350 до 400 тыс. рублей.