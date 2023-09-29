В Туле в сквере Памяти воинов-интернационалистов появились игровая и спортивная площадки

Фото пресс-службы администрации Тулы

В Туле в сквере Памяти воинов-интернационалистов устанавливают игровое и спортивное оборудование. Работы на этом общественном пространстве проводят по программе «Формирование современной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».



По муниципальному контракту закуплено детское игровое и спортивное оборудование. Рабочие монтируют игровые элементы, после чего будет уложено резиновое покрытие. Также устанавливаются новые лавки и урны.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в прошлом году в сквере хозспособом сделали ремонт плиточного покрытия у памятника и отремонтировали клумбу.