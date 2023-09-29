В Тульской области с начала года по вине пьяных водителей погибли 27 человек

За минувшие 8 месяцев в Тульской области зарегистрировано 118 ДТП с участием пьяных водителей. В этих авариях погибли 27 человек, 148 получили травмы.

Госавтоинспекция Тульской области напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.



Если вы стали очевидцем или вам достоверно известен факт управления транспортным средством в состоянии опьянения, проявите свою гражданскую позицию, позвоните и сообщите в дежурные части Госавтоинспекции: