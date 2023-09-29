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В Тульской области с начала года по вине пьяных водителей погибли 27 человек

В Тульской области с начала года по вине пьяных водителей погибли 27 человек

148 получили травмы.

За минувшие 8 месяцев в Тульской области зарегистрировано 118 ДТП с участием пьяных водителей. В этих авариях погибли 27 человек, 148 получили травмы.

Госавтоинспекция Тульской области напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена ответственность вплоть до уголовной. 

Если вы стали очевидцем или вам достоверно известен факт управления транспортным средством в состоянии опьянения, проявите свою гражданскую позицию, позвоните и сообщите в дежурные части Госавтоинспекции:

  • ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32-95-07 или 32-95-54,
  • ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54,
  • горячая линия «Нетрезвый водитель»: 32-38-38,
  • для связи через мобильное приложение (Telegram, Viber): +7-999-374-36-13.
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