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Полчища мух атаковали жителей села в Тульской области (Осторожно, неприятнейшие фото)

Полчища мух атаковали жителей села в Тульской области (Осторожно, неприятнейшие фото)

Люди винят во всем птицефабрику, которая оставляет кучи куриного помета на полях.

В редакцию Myslo обратились жители деревни Тёплое с жалобами на последствия работы птицефабрики на Веневском шоссе:

— Деревня усыпана мухами, которые появляются из-за выброса куриного навоза на поля, находящиеся вокруг деревни, птицефабрикой «Тульская». Кроме этого, из-за их большегрузов полностью разбито муниципальное асфальтовое покрытие — навоз, зерно, удобрения перевозят по 30 машин в день!

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Туляки жалуются на мух не первый год. Обычно нашествие насекомых начинается в начале августа, в этом году оказалось позже, возможно, из-за теплой погоды. 

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