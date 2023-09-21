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Где в Туле не будет света 22 сентября

Где в Туле не будет света 22 сентября

Публикуем актуальный список адресов.

С 9.00 до 17.00 будут обесточены следующие дома:

  • ул. Металлургов, 45-б, 45 к. 6, 45-д, 45-в, 45-г, 43-б, 45,
  • 2-й пр-д Металлургов, 2, 4, 6, 8, 10, 4-а,
  • ул. Приупская, 12-г, 12-б,
  • ул. Макаренко, 15 к. 4, 13 к. 5, 13 к. 2, 13, 13 к. 4,
  • ул. Колетвинова 1-а, 3,
  • п. Ново-Скуратово, 15-27, 29-32, 34, 34-а, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 42-а, 42/1, 44, 44-а, 45, 49,
  • п. Михалково: ул. Тверская, 29-39 (нечётн.),
  • ул. Косогорская,
  • ул. Михалковская, 10-14 (чётн.), 25-39 (нечётн.),
  • ул. Невская, 27, 29,
  • ул. Волжская, 23, 23-а, 25, 26,
  • ул. Окская, 2, 13, 21, 21-а,
  • ул. Самарская, 3, 25.
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