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В санаторий «Иншинка» отправились на лечение более 130 юных туляков
Фото минздрава Тульской области.

В санаторий «Иншинка» отправились на лечение более 130 юных туляков

Школьники проходят лечение без отрыва от образовательного процесса.

В начале сентября состоялся новый заезд в многопрофильный санаторий «Иншинка». Сейчас в филиале санатория в пос. Иншинский проходят лечение больше 130 ребят со всей области в возрасте от 4 до 14 лет.

— Лечение в санатории можно пройти круглогодично. Оно позволит улучшить состояние здоровья ребенка и укрепить иммунитет. Для детей с хроническим заболеваниями верхних и нижних дыхательных путей лечение осенью или весной, в период сезонного подъема заболеваемости, особенно актуально, — отметила главный врач санатория Елена Кондрашова.

Как сообщает минздрав Тульской области, курс лечения длится 21 день и включает в себя физиотерапию, массаж, лечебную физкультуру и занятия в бассейне, которые показаны пациентам с эндокринологическими, неврологическими нарушениями и проблемами с осанкой, посещение галокамеры для пациентов с бронхолегочной патологией и аппаратное лечение для детей с нарушениями зрения.

— Направление на лечение в санаторий выдает врач, у которого ребенок состоит на диспансерном наблюдении, или врачебная комиссия медучреждения. Ребенок может проходить лечение как в сопровождении родителей, так и без него, — сообщила заместитель главного врача по лечебным вопросам Лариса Введенская.

Школьники проходят лечение без отрыва от образовательного процесса: пока ребята в санатории, уроки с ними проводят педагоги общеобразовательных школы.

Помимо филиала в пос. Иншинский дети могут пройти лечение в филиалах в городе Донской, в Новомосковском и Узловском районах, а также в Ясной Поляне — филиале для детей с родителями.

За год во всех филиалах санатория проходят лечение более 3 тысяч детей. Следующий заезд состоится 29 сентября.

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