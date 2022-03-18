Генпрокуратура России выявила факты необоснованного завышения цен

Отмечены факты необоснованного повышения цен со стороны отдельных участников рынка, в том числе реализуемых на крупнейших интернет-платформах типа Ozon.

Генеральной прокуратурой Российской Федерации организованы проверки в сфере противодействия росту цен на ряд продуктов питания, бытовую химию, средства личной гигиены.

По поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова органы прокуратуры проводят системную работу по противодействию нарушениям законодательства о ценообразовании на социально значимые товары.

Функционирующая в Генпрокуратуре экспертная группа получила информацию об увеличении стоимости в розничной торговле куриных яиц, ряда других продуктов питания, предметов бытовой химии, средств личной гигиены. Отмечены факты необоснованного повышения цен со стороны отдельных участников рынка, в том числе реализуемых посредством крупнейших интернет-платформ (таких, как Ozon и др.), сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В этой связи прокурорам регионов, на территории которых осуществляют деятельность производители и поставщики данных товаров, поручено проверить законность действий таких юридических лиц.

По выявленным нарушениям будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования для пресечения искусственного дефицита названной продукции и необоснованного завышения ее цены в целях незаконного обогащения.

Состояние законности в сфере ценообразования на продукты питания, предметы бытовой химии, средства личной гигиены, товары для животных находится на особом контроле в Генеральной прокуратуре Российской Федерации.