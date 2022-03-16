Фото из архива Myslo.
К выходным в Тулу придет настоящая весна
Потеплеет до +6 градусов. А в понедельник днем и вовсе будет +10 градусов!
Большую часть европейской России захватил обширный циклон, из-за этого установилась сухая и солнечная погода. До конца недели его влияние продолжится. По ночам будет морозно, а в дневные часы столбики термометров будут преодолевать нулевую отметку. Об этом пишут синоптики погодного центра «Фобос».
На приход настоящей весны можно рассчитывать в выходные. В субботу ночные морозы ослабеют до −4…−9 °С, а днем потеплеет до +2…+7 °С.
В воскресенье по ночам будет не ниже −1…−6 °С, а дневная температура повысится до +4…+9 °С. Среднесуточная температура окажется положительной.
В начале следующей недели в дневные часы будет до +10 градусов.
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