К выходным в Тулу придет настоящая весна

Большую часть европейской России захватил обширный циклон, из-за этого установилась сухая и солнечная погода. До конца недели его влияние продолжится. По ночам будет морозно, а в дневные часы столбики термометров будут преодолевать нулевую отметку. Об этом пишут синоптики погодного центра «Фобос».

На приход настоящей весны можно рассчитывать в выходные. В субботу ночные морозы ослабеют до −4…−9 °С, а днем потеплеет до +2…+7 °С.

В воскресенье по ночам будет не ниже −1…−6 °С, а дневная температура повысится до +4…+9 °С. Среднесуточная температура окажется положительной.

В начале следующей недели в дневные часы будет до +10 градусов.