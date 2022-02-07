новости
новости
Регистрация
Чёрный дым, першение и отечность горла: жители Узловой пожаловались на запах жжёного пластика
Фото: vk.com/ecozaschita

Чёрный дым, першение и отечность горла: жители Узловой пожаловались на запах жжёного пластика

Возможная причина – обжиг электрокабелей на местной пилораме. В ситуации предстоит разобраться сотрудникам прокуратуры.

В общественную организацию «Экологическая защита» на протяжении нескольких дней поступали обращения от жителей Узловой и Новомосковска о стойком запахе жженой резины и пластика. Люди жаловались на першение и отечность горла. Экологи обнаружили возможный источник едкого дыма.

Местные общественники рассказали, что на территории пилорамы в пос. 2-я Каменецкая занимаются обжигом электрических кабелей. В качестве топлива используются древесные отходы и старые автомобильные покрышки.

По словам председателя комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Тульской области, руководителя ТРОО «Экологическая защита» Вадима Баранова, именно эта пилорама может быть источником неприятного запаха, мешающего жителям Узловой и Новомосковска.

По факту загрязнения атмосферного воздуха и возможного причинения вреда здоровью людей экологи направили прокурору Тульской области обращение с просьбой провести проверку и принять соответствующие меры.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 08:17 +3
Другие статьи по темам
Событие
ТРОО Экологическая защитачёрный дымнеприятный запах
Место
Тульская областьУзловая

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Неработающий светофор вызвал огромную пробку на Зеленстрое
Неработающий светофор вызвал огромную пробку на Зеленстрое
В Пролетарском районе частично отключат холодную воду
В Пролетарском районе частично отключат холодную воду
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.