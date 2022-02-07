Чёрный дым, першение и отечность горла: жители Узловой пожаловались на запах жжёного пластика

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Возможная причина – обжиг электрокабелей на местной пилораме. В ситуации предстоит разобраться сотрудникам прокуратуры.

В общественную организацию «Экологическая защита» на протяжении нескольких дней поступали обращения от жителей Узловой и Новомосковска о стойком запахе жженой резины и пластика. Люди жаловались на першение и отечность горла. Экологи обнаружили возможный источник едкого дыма.

Местные общественники рассказали, что на территории пилорамы в пос. 2-я Каменецкая занимаются обжигом электрических кабелей. В качестве топлива используются древесные отходы и старые автомобильные покрышки.

По словам председателя комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Тульской области, руководителя ТРОО «Экологическая защита» Вадима Баранова, именно эта пилорама может быть источником неприятного запаха, мешающего жителям Узловой и Новомосковска.

По факту загрязнения атмосферного воздуха и возможного причинения вреда здоровью людей экологи направили прокурору Тульской области обращение с просьбой провести проверку и принять соответствующие меры.