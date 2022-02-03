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Тулячка набрала кредитов и отдала мошенникам 4,4 млн рублей
Фото из архива Myslo

Тулячка набрала кредитов и отдала мошенникам 4,4 млн рублей

За последние сутки 11 жителей Тульской области перевели аферистам почти 6,7 млн рублей.

Все потерпевшие знали о методах «работы» преступников, но всё равно стали жертвами обмана. Особенно не повезло 48-летней тулячке. На протяжении нескольких дней ей звонили неизвестные лица, представлявшиеся сотрудниками правоохранительных органов и финансовых служб банков.

Злоумышленники убедили женщину взять четыре кредита в трех разных банках на общую сумму более 4 миллионов рублей. Мошенники сообщили жертве, что к её мобильному телефону привязана виртуальная карта так называемого «безопасного счета», на который следует перевести все деньги. Через банковский терминал она пополнила эту карту на 4457000 рублей.

В пресс-службе УМВД по Тульской области рассказали, что во время оформления одного из кредитов, сотрудники банка поинтересовались, для чего заёмщице нужна столь крупная сумма. Но преступники запретили ей сообщать кому-либо реальную причину оформления кредита. По словам женщины, мошенники были «очень убедительны», поэтому она поверила им. По факту случившегося возбуждено и расследуется уголовное дело.

Полиция Тульской области ещё раз просит всех проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными телефонными собеседниками. Помните: все операции по переводу денежных средств следует производить в офисах банков. Банковским служащим запрещено выяснять у клиентов сведения о пластиковых картах и получать любую информацию о счетах.

Перевод денег на «защищённый счёт» в финансово-кредитных организациях не предусмотрен – так действуют только мошенники. Не переводите деньги на неизвестные телефонные номера, банковские карты или счета. Не оплачивайте товары и услуги через незнакомые сайты, не оставляйте предоплату за товар, покупаемый по объявлению. Будьте бдительны, не дайте себя обмануть!

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:53 +1
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