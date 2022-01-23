«Будем покойников у входа складывать»: туляки жалуются на нечищенные дороги на городском кладбище

Туляки пожаловались в редакцию Myslo на состояние дорог на Городском кладбище № 4. По словам нашего читателя, родственникам умершего пришлось толкать микроавтобус ритуальной службы, который застрял на пути к месту захоронения.

«Как надоел этот бардак с уборкой снега, проехать просто нереально, толкали до упора 6 человек, пока окончательно не увязли. Люди приехали проститься с человеком, почему они должны ещё и катафалк толкать? На других кладбищах ситуация та же самая.

Качество уборки снега ужасное. Трактор, может, и проходил когда-то давно, но настолько халатно, что автобус проехать не может — колея очень узкая, как для велосипеда. Верх счистили, а вся основная масса снега осталась.

Изо дня в день толкаем катафалки и машины родственников которые также заехали на кладбище. А как хоронить человека? Или будем покойников у входа складывать до тех пор пока не почистят?»