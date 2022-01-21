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На ул Кауля в Туле Peugeot въехал в трамвай-снегоочиститель
Фото: пользователь ЛЕхАН

На ул Кауля в Туле Peugeot въехал в трамвай-снегоочиститель

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

На ул. Кауля, возле разворотного трамвайного кольца, произошло ДТП. Об этом в редакцию Myslo сообщил наш пользователь ЛЕхАН. Столкнулись легковой автомобиль Peugeot и трамвай-снегоочиститель.

По предварительным данным, никто серьёзно не пострадал. Возможно, водитель легковушки решил отомстить «хамской» спецтехнике и за пешеходов, и за автомобилистов.

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