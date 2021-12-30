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Тульская спортсменка заняла четвертое место на соревнованиях по конькобежному спорту
Фото минспорта Тульской области.

Тульская спортсменка заняла четвертое место на соревнованиях по конькобежному спорту

Наши конькобежцы впервые получили право участвовать в соревнованиях такого уровня.

В Коломне завершились VII Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Памяти Б. И. Шавырина». Это последние крупные соревнования в этом году, в которых принимает участие элита конькобежного спорта России.

Тульский регион представляли спортсмены группы высшего спортивного мастерства ГУ ТО «ОКСШОР». Кристина Грумандь на дистанции 3000 метров заняла 4 место.

Для спортсменки 2021 год стал решающим; она определилась, в каком виде спорта будет выступать. Попробовав себя в велоспорте, за три недели до чемпионата России она встала на коньки и за такой короткий промежуток времени смогла подготовиться, и обогнала половину сборной страны, заняв 6 место.

Среди мужчин на дистанции 500 метров десятое место занял Артем Золотарев, а Анастасия Шацких показала шестой результат среди юниорок на дистанции 1000 метров.

Как сообщает министерство спорта Тульской области, наши конькобежцы впервые получили право участвовать в соревнованиях такого уровня.

 
Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:11 +2
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