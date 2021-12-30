Тульская спортсменка заняла четвертое место на соревнованиях по конькобежному спорту

Фото минспорта Тульской области.

В Коломне завершились VII Всероссийские соревнования по конькобежному спорту « Памяти Б. И. Шавырина». Это последние крупные соревнования в этом году, в которых принимает участие элита конькобежного спорта России.



Тульский регион представляли спортсмены группы высшего спортивного мастерства ГУ ТО «ОКСШОР». Кристина Грумандь на дистанции 3000 метров заняла 4 место.



Для спортсменки 2021 год стал решающим; она определилась, в каком виде спорта будет выступать. Попробовав себя в велоспорте, за три недели до чемпионата России она встала на коньки и за такой короткий промежуток времени смогла подготовиться, и обогнала половину сборной страны, заняв 6 место.



Среди мужчин на дистанции 500 метров десятое место занял Артем Золотарев, а Анастасия Шацких показала шестой результат среди юниорок на дистанции 1000 метров.



Как сообщает министерство спорта Тульской области, наши конькобежцы впервые получили право участвовать в соревнованиях такого уровня.