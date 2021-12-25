В расчистке улиц Тулы от снега задействовано 140 единиц техники

Фото: пресс-служба администрации города Тулы

В ручной уборке города заняты 165 рабочих.

По поручению главы городской администрации Дмитрия Миляева коммунальные службы города работают усиленном режиме. К обработке улично-дорожной сети противогололедными материалами приступили сразу же, как только начался снегопад.

В первую очередь очищали спуски и подъемы, магистральные улицы с движением общественного транспорта, остановочные площадки и пешеходные переходы. Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, в сутки задействовано 140 единиц техники АО «Спецавтохозяйство»:

46 комбинированных дорожных машин;

2 грейдера;

8 Универсальных уборочных машин «Wille»;

3 МТЗ рюмка (реагент);

3 МТЗ тележка (песчано-соляная смесь);

19 самосвалов на ручную обработку тротуаров и для вывоза снежных масс;

28 МТЗ (плуг щетка);

24 МТЗ на территории Ленинских поселений;

7 фронтальных погрузчиков.

Кроме того, в ручной уборке заняты 165 рабочих. Учитывая погодные условия, работы в режиме «посыпка-подметание» продолжат до окончания снегопада.

Напомним , ранее мы сообщали, что циклон «Квинтинус» обрушит на Центральную Россию сильные снегопады.

Синоптики погодного центра «Фобос» говорят, что из-за сильного ветра и высокой относительной влажности воздуха возникнет эффект «балтийского синдрома»: когда температура воздуха по ощущениям будет казаться на 6−8°С ниже реальной. Погода нормализуется к вечеру субботы.

Кроме того, в регионе будет пониженное атмосферное давление.