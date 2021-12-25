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В расчистке улиц Тулы от снега задействовано 140 единиц техники
Фото: пресс-служба администрации города Тулы

В расчистке улиц Тулы от снега задействовано 140 единиц техники

В ручной уборке города заняты 165 рабочих.

По поручению главы городской администрации Дмитрия Миляева коммунальные службы города работают усиленном режиме. К обработке улично-дорожной сети противогололедными материалами приступили сразу же, как только начался снегопад.
 
 
В первую очередь очищали спуски и подъемы, магистральные улицы с движением общественного транспорта, остановочные площадки и пешеходные переходы. Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, в сутки задействовано 140 единиц техники АО «Спецавтохозяйство»:
  • 46 комбинированных дорожных машин;
  • 2 грейдера;
  • 8 Универсальных уборочных машин «Wille»;
  • 3 МТЗ рюмка (реагент);
  • 3 МТЗ тележка (песчано-соляная смесь);
  • 19 самосвалов на ручную обработку тротуаров и для вывоза снежных масс;
  • 28 МТЗ (плуг щетка);
  • 24 МТЗ на территории Ленинских поселений;
  • 7 фронтальных погрузчиков.
Кроме того, в ручной уборке заняты 165 рабочих. Учитывая погодные условия, работы в режиме «посыпка-подметание» продолжат до окончания снегопада.
 
 
 
Напомним, ранее мы сообщали, что циклон «Квинтинус» обрушит на Центральную Россию сильные снегопады.
 
Синоптики погодного центра «Фобос» говорят, что из-за сильного ветра и высокой относительной влажности воздуха возникнет эффект «балтийского синдрома»: когда температура воздуха по ощущениям будет казаться на 6−8°С ниже реальной. Погода нормализуется к вечеру субботы.
 
Кроме того, в регионе будет пониженное атмосферное давление.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:29 +7
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