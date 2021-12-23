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В Тульской области построят фестивальный парк семейного отдыха WildMintCamp
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области построят фестивальный парк семейного отдыха WildMintCamp

В это планируют инвестировать около 400 млн рублей.

22 декабря заместитель председателя правительства Тульской области Александр Шаламов провел заседание региональной инвестиционной комиссии. На нем рассмотрели заявки двух компаний, желающих стать резидентами территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Алексин».

Компания «Фракджет-Тулз» планирует разместить на ТОСЭР производство оборудования для скважин. Проект предполагает вложение около 400 млн рублей и создание более 120 новых рабочих мест.

Центр событийного туризма реализует проект по созданию фестивального парка семейного отдыха WildMintCamp. Планируется инвестировать более 300 млн рублей и создать 30 новых рабочих мест.

Действующие резиденты ТОСЭР «Ефремов» («Черкизово — мясные продукты» и «Куриное царство — Тула») выступили с заявками на получение земельных участков в аренду без проведения торгов. Реализация проектов компаний принесет региону 37,8 млрд рублей инвестиций, будет создано 2200 новых рабочих мест.

Также на заседании рассмотрели вопросы предоставления субсидий Тульской мясной компании и Тепличному комплексу «Тульский» на возмещение части финансовых затрат на строительство объектов внешней инфраструктуры.

Комиссия поддержала заявки всех компаний.

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