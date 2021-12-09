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МКУ «Сервисный центр города Тулы» передали под контроль управлению по транспорту и дорожному хозяйству

МКУ «Сервисный центр города Тулы» передали под контроль управлению по транспорту и дорожному хозяйству

Соответствующее постановление подписал глава администрации Дмитрий Миляев.

Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации наделили функциями и полномочиями учредителя МКУ «Сервисный центр города Тулы». Постановление подписано главой администрации Дмитрием Миляевым.

Управлению поручено в срок до 31 декабря 2021 года разработать и утвердить новую редакцию устава МКУ, а до 14 января 2022 года официально зарегистрировать ее.

Ранее МКУ «Сервисный центр города Тулы» подчинялся управлению по благоустройству.

Напомним, о кадровых изменениях в структуре администрации стало известно в конце ноября.

— Это необходимо, в первую очередь, для того, чтобы установить системное взаимодействие и повысить статус руководителей терокругов, — комментировал тогда глава администрации Тулы Дмитрий Миляев. —  Изменения нужны и управлению по благоустройству. Нагрузка в части реализации различных проектов ежегодно возрастает.

 

МКУ «Сервисный центр города Тулы» возглавляет экс-руководитель «Тулгорэлектротранса» Алексей Марушкин. А занимается учреждение в том числе и уборкой города.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:12 0
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