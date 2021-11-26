Туляки могут съездить в Санкт-Петербург на двухэтажном поезде

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Новые составы будут курсировать между Санкт-Петербургом и Белгородом с 12 декабря.

РЖД расширяет маршрутную сеть двухэтажных поездов — с 12 декабря между культурной столицей и Белгородом начнет курсировать новый скоростной состав № 29/30. Одним из пунктов на пути следования будет Тула.

Двухэтажные поезда будут ежедневно отправляться из Санкт-Петербурга в 21.20. Прибытие в Тулу — в 8.55 следующего дня. Из Тулы в Питер можно будет уехать в 21.38 с прибытием в город на Неве в 10.13.

В новых поездах будут купейные и сидячие вагоны, оборудованные кондиционерами и приборами для обеззараживания воздуха. Для пассажиров предусмотрены розетки и USB-разъемы для зарядки мобильных устройств. Один из вагонов оборудован подъемником для инвалидной коляски.