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Объявлен победитель конкурса на лучшую схему движения тульских трамваев

Объявлен победитель конкурса на лучшую схему движения тульских трамваев

Он получил денежный приз в размере 5000 рублей.

Ранее тульское отделение организации «Городские проекты» объявило о конкурсе на дизайн схемы движения тульских трамваев, которые будут располагаться на остановках города.

Схема Олега Саркисова

Победителем стал Олег Саркисов. Активисты пообещали помощь в передаче его схемы в администрацию города. Также за участие и отлично проделанную работу победитель получил 5000 рублей.

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Автор: Полина Салькова
сегодня, в 09:50 +2
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