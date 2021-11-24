Объявлен победитель конкурса на лучшую схему движения тульских трамваев

Он получил денежный приз в размере 5000 рублей.

Ранее тульское отделение организации «Городские проекты» объявило о конкурсе на дизайн схемы движения тульских трамваев, которые будут располагаться на остановках города.

Схема Олега Саркисова

Победителем стал Олег Саркисов. Активисты пообещали помощь в передаче его схемы в администрацию города. Также за участие и отлично проделанную работу победитель получил 5000 рублей.