Объявлен победитель конкурса на лучшую схему движения тульских трамваев
Он получил денежный приз в размере 5000 рублей.
Ранее тульское отделение организации «Городские проекты» объявило о конкурсе на дизайн схемы движения тульских трамваев, которые будут располагаться на остановках города.
Схема Олега Саркисова
Победителем стал Олег Саркисов. Активисты пообещали помощь в передаче его схемы в администрацию города. Также за участие и отлично проделанную работу победитель получил 5000 рублей.
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