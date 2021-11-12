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«Мы хотим лишь тишины»: жители высказали предложения по проекту Мятного сквера в центре Тулы

«Мы хотим лишь тишины»: жители высказали предложения по проекту Мятного сквера в центре Тулы

12 ноября проект обсудили с жителями дома, который находится непосредственно вблизи сквера.

Несмотря на то, что сквер в Центральном переулке у «Октавы» пользуется популярностью, последний раз благоустройство его проводилось больше 10 лет назад. 

При этом молодежное пространство находится в центре Тулы, но из удобств в нем имеются только лавочки и урны. Примитивные пешеходные дорожки, которые расчерчивают зеленый участок, служат скорее утилитарным функциям: пройти насквозь, не задерживаясь и отдохнуть на скамейке, если устал. Именно поэтому возникла необходимость привести его в порядок.

3 ноября в администрации Тулы был представлен проект благоустройства молодежного пространства, а 12 ноября его обсудили с жителями дома, который находится непосредственно вблизи сквера.

Екатерина Чуракова, начальник управления по семейной и молодежной политике, работе с отдельными категориями населения администрации Тулы рассказала, что благоустроенный сквер станет продолжением арт-резиденции «Родина» и позволит создать единое молодежное пространство:

- Изначально идея благоустроить сквер родилась у воспитанников молодежного центра «Родина». Объединив инициативы, мы обсудили их со студентами-архитекторами ТулГУ – они разработали предварительные дизайн-проекты в рамках стратсессии: «Студенческое предпринимательство». С учетом пожеланий, озвученных заинтересованными лицами в ходе проекта «Лаборатория-2026», организованного региональным фондом «Агентство развития туризма Тульской области», совместно с проектными организациями была разработана концепция, которую сегодня представили жителям. Наша задача состоит в том, чтобы получить от жильцов близлежащих домов, предпринимателей обратную связь и сделать Мятный сквер удобным и интересным для всех жителей нашего города. 

Авторы проекта предположили разделить сквер на несколько зон, в центре которых расположится пергола с лавочками. Концепция ландшафта останется прежней, а пешеходные дорожки разделят сквер на участки: рядом с жилым домом – детская площадка и зеленые насаждения, а также универсальные качели для всех возрастов. Далее места для отдыха в тени,  места для кафе на дощатом подиуме с круглосуточным туалетом, зона для отдыха с шезлонгами, открытая площадка для мероприятий и игр на траве,  событийная зона со сценой и зрительскими местами, а также зона коворкинга и торговли. 

Задача такого зонирования – объединить сквер в единое молодежное пространство с центром «Родина». После благоустройства здесь будут проводиться различные мероприятия, которые будут интересны молодежи.

Кроме этого в сквере посадят в дополнение к существующим деревьям еще 10 лип, а также различные кустарники. 

Жители правда скептически отнеслись к проекту. И понять их можно. Несмотря на то, что это самый центр города, сквер спрятан от магистральных улиц и на протяжении многих лет в ночное становился источником шума и доставлял жителям немало неудобств. Рядом расположено развлекательное заведение, магазин с алкоголем, кальянная, нетрезвые посетители которых оставались в сквере и бывало даже устраивали драки и громкие разборки. 

Именно поэтому участники обсуждений высказались с недоверием:

– Мы хотим тишины и спокойствие. Вы для кого делаете сквер? Для тех, кто сейчас по ночам собирается? – заявили жители. 

Однако авторы проекта полагают, что после благоустройства культура поведения отдыхающих в сквере изменится.

Во-первых, этому будет способствовать хорошее освещение территории – сейчас в сквере много темных участков. Во-вторых, запрошены технические условия для установки видеонаблюдения, как на Казанской набережной, чтобы полиция могла дистанционно контролировать эту территорию. 

Жители согласились с идеей видеонаблюдения. А вот предложение установить сцену в сквере категорически раскритиковали: дома хочется иметь возможность отдыхать, даже если он расположен не в спальном районе. 

Также жители попросили установить преграду для машин, чтобы они не заезжали на территорию сквера, в том числе в ночное время.

Авторы пообещали участь пожелания жителей. Предполагается, что ориентировочно к середине ноября будет представлено итоговое решение и подготовлена проектно-сметная документация.

Галерея
«Мы хотим лишь тишины»: жители высказали предложения по проекту Мятного сквера в центре Тулы, Фото: 1
«Мы хотим лишь тишины»: жители высказали предложения по проекту Мятного сквера в центре Тулы, Фото: 2
«Мы хотим лишь тишины»: жители высказали предложения по проекту Мятного сквера в центре Тулы, Фото: 3
«Мы хотим лишь тишины»: жители высказали предложения по проекту Мятного сквера в центре Тулы, Фото: 4
«Мы хотим лишь тишины»: жители высказали предложения по проекту Мятного сквера в центре Тулы, Фото: 5
«Мы хотим лишь тишины»: жители высказали предложения по проекту Мятного сквера в центре Тулы, Фото: 6
«Мы хотим лишь тишины»: жители высказали предложения по проекту Мятного сквера в центре Тулы, Фото: 7
«Мы хотим лишь тишины»: жители высказали предложения по проекту Мятного сквера в центре Тулы, Фото: 8
«Мы хотим лишь тишины»: жители высказали предложения по проекту Мятного сквера в центре Тулы, Фото: 9
«Мы хотим лишь тишины»: жители высказали предложения по проекту Мятного сквера в центре Тулы, Фото: 10
«Мы хотим лишь тишины»: жители высказали предложения по проекту Мятного сквера в центре Тулы, Фото: 11
«Мы хотим лишь тишины»: жители высказали предложения по проекту Мятного сквера в центре Тулы, Фото: 12
«Мы хотим лишь тишины»: жители высказали предложения по проекту Мятного сквера в центре Тулы, Фото: 13
«Мы хотим лишь тишины»: жители высказали предложения по проекту Мятного сквера в центре Тулы, Фото: 14
«Мы хотим лишь тишины»: жители высказали предложения по проекту Мятного сквера в центре Тулы, Фото: 15
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 15:33 0
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