Алексей Дюмин поздравил сотрудников органов внутренних дел с праздником:

- Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел Российской Федерации! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Защита правопорядка, обеспечение безопасности граждан и стабильности в обществе – сложные, ответственные и очень важные задачи.

Они требуют от вас мужества, собранности и верности долгу. И вы достойно справляетесь со всеми возложенными на вас служебными обязанностями. Не отступаете перед трудностями, ведете непримиримую борьбу с преступностью, подчас рискуя собственной жизнью.

Спасибо вам за этот непростой и очень нужный труд.

Отдельная благодарность – ветеранам органов внутренних дел, которые делятся бесценным опытом с молодыми сотрудниками.

Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в службе!