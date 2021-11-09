Исследование big data Tele2: туляки предпочитают для путешествий южные направления, а не северо-запад

Tele2 с помощью технологий big data изучил активность тульских абонентов во время поездок по крупным автомобильным магистралям.

В период с мая по октябрь, когда поток туристов традиционно высок, туляки скачали в пути свыше 15 тысяч терабайт интернета и проговорили по мобильному около 21 млн часов. Популярными трассами стали М-2 и М-3 до границы с Украиной, а также М-4 «Дон» к Черному морю.

Специалисты Tele2 проанализировали обезличенную статистику о тех водителях и пассажирах, которые провели в пути не менее трех часов и отправились за пределы родного региона. Наибольший транспортный поток из Тулы был зафиксирован в июле: в этом месяце путешествие совершили 23% всех местных туристов.

Чаще всего жители региона отправлялись в путь по трем федеральным трассам. Бесспорными лидерами стали М-3 и М-2, которые ведут к границе с Украиной, а замыкает тройку М-4 «Дон» до города-героя Новороссийска и пляжей Черного моря.

При этом наименьшее число тульских путешественников было отмечено на трассах М-9 «Балтия» до границы с Латвией и М-8 «Холмогоры» до Архангельска. В общей сложности в пути на федеральных магистралях страны туляки провели порядка 270 млн часов и около 8% этого времени ушло на разговоры по мобильному.

Отметим, Tele2 обеспечивает устойчивый сигнал вдоль основной протяженности дорог. А осенью 2021 года компания развернула 100%-ное покрытие на новой автомагистрали М-11 «Нева» и оборудовала базовые станции оборудованием 5G Ready, что в перспективе позволит запустить сервисы пятого поколения на строящемся здесь беспилотном транспортном коридоре.