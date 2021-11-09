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На фестивале VIOLET в Тульской области выступит британский дуэт Orbital
Фотографии предоставлены организаторами

На фестивале VIOLET в Тульской области выступит британский дуэт Orbital

Музыканты привезут к нам полноценное live-шоу электронной музыки.

В Тульской области с 24 по 26 июня 2022 года будет проходить новый фестиваль независимой музыки Violet. Планируется свыше 70 выступлений и диджей-сетов, среди артистов – Эрика Лундмоен, Иван Дорн, Дана Соколова, Аигел, Fonarev, Dolphin и другие.

На Violet можно будет услышать весь спектр российской электроники: от подвижников из 90-х до самых актуальных российских музыкантов, взрывающих сегодня западные чарты. Гостями фестиваля станут и гуру зарубежной электронной сцены.

Дуэт Orbital был основан братьями Полом и Филом Хартноллами в 1987 году, и более чем за 30 лет существования произвел настоящий фурор в мире электроники. Стилистика группы многогранна – в её звучании есть и эмбиент, и механические ритмы техно, и биты эйсид-хауса. Выступления Orbital всегда отличаются сочетанием света и визуальных элементов. На фестивале Violet Orbital выступит с полноценным лайв-сетом.

Организаторы Violet – команда J Group, которая много лет проводит «Дикую мяту». Помимо музыки гостей фестиваля ждут арт-объекты, кинотеатр, лекции, мастер-классы и спортивные площадки. Для комфортного проживания будет построен глэмпинг: гости фестиваля смогут разместиться в модульных домах вместимостью до 4 человек и со всеми удобствами внутри, палаточном лагере или гостинице.

На фестивале установят бесплатные питьевые фонтанчики, души с теплой водой, организуют комнату матери и ребенка, проведут Wi-Fi и освещение. Будут предусмотрены элементы доступной среды для гостей с ограниченными возможностями здоровья.

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сегодня, в 21:12 0
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