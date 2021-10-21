В Тульской области зарегистрировано 187 новых случаев коронавируса
За сутки скончались 16 человек с COVID-19.
За минувшие сутки на территории Тульской области зарегистрировано 187 новых случаев коронавируса и 16 смертей пациентов с COVID-19. Таким образом, общее количество заболевших с начала пандемии достигло 57 880, а число смертей — 3288.
Всего за последние сутки в России выявлено 36 339 новых случаев заболевания коронавирусом в 85 регионах. Из них 8,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1036 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 25 895 человек.
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