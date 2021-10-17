Где в Туле отключат электричество 18 октября
Публикуем список адресов.
Электрики будут вести 18 октября плановые работы. Поэтому ряд домов в Туле останутся временно без света:
8:30 — 17:00
Красноармейский пр-т, 9
ул. Бр. Жабровых, 6-а, 2
9:00 — 17:00
ул. Максимовского, 8, 10, 8-а, 19, 21-а, 25
ул. Ушинского, 9-27 (нечётн.), 4-а, 4, 6, 8, 27-б, 21-а, 13-а, 1-а
25-й пр-зд, 10 ,12, 14
10-й пр-зд, 80-102 (чётн.), 95-115 (нечётн.)
22-й пр-зд, 3-26
23-й пр-зд, 2-24
п. Косая Гора: ул. Луговая, 1-13
Мясново: ул. Н. Студёнка, 29-63 (нечётн.), 10-60 (чётн.), 37-а, 47-а, 53-а, 53-б, 55-а, 57-а
ул. П. Алексеева, 7-49 (нечётн.), 12-62 (чётн.)
ул. Будённого, 58-72 (чётн.), 64-а, 45-59 (нечётн.)
ул. М. Смирнова, 85, 83, 68
9:00 — 13:00
ул. Пролетарская, 28
ул. Ложевая, 123
ул. Гармонная, 26
ул. Степанова, 89-а
9:00 — 18:00
ул. Кирова, 190, 192, 194, 196
11:00 — 17:00
ул. Кутузова, 39, 41, 41-а, 43, 43-а, 43-б, 43 к. 2
ул. Баженова, 36, 38, 38-а, 40, 40-а, 34
ул. Р. Зорге, 40
ул. Дементьева, 25, 29, 31, 33, 35, 33-а
13:00 — 15:00
ул. Ложевая, 125-а, 125
ул. Марата, 31
ул. Гармонная, 28
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