За сутки коронавирусом в Тульской области заболело более 150 человек

В период с 8 по 9 октября количество заболевших COVID-19 в регионе 151, выздоровлений — 138, смертей — 12.

По последним данным статистики оперативного штаба на 9 октября в Тульской области лабораторно подтверждено — 55 875 случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Из них полностью выздоровели — 48 048 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 3 118 человек.

По официальной статистике коронавируса в Тульской области, в период с 8 по 9 октября 2021 количество заболевших COVID-19 — 151, выздоровлений — 138, смертей — 12. На сегодняшний день летальность составляет 5.58%.