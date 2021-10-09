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За сутки коронавирусом в Тульской области заболело более 150 человек

За сутки коронавирусом в Тульской области заболело более 150 человек

В период с 8 по 9 октября количество заболевших COVID-19 в регионе 151, выздоровлений — 138, смертей — 12.

По последним данным статистики оперативного штаба на 9 октября в Тульской области лабораторно подтверждено — 55 875 случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Из них полностью выздоровели — 48 048 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 3 118 человек.

По официальной статистике коронавируса в Тульской области, в период с 8 по 9 октября 2021 количество заболевших COVID-19 — 151, выздоровлений — 138, смертей — 12. На сегодняшний день летальность составляет 5.58%.

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вчера, в 12:19 −6
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