В Новомосковске пропала 39-летняя женщина

Оксана Лапаева ушла гулять вечером 7 октября и не вернулась.

Добровольческий поисково-спасательный отряд «Поиск 71" просит сообщить о ее местонахождении по телефону диспетчера 8-902-900-26-15 или 112. Помогите найти человека!

Оксана Лапаева нуждается в медицинской помощи.

Была одета в черное драповое полупальто, синие джинсы.