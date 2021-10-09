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В Новомосковске пропала 39-летняя женщина

В Новомосковске пропала 39-летняя женщина

Оксана Лапаева ушла гулять вечером 7 октября и не вернулась.

Приметы Оксаны Эдуардовны Лапаевой: рост 155 см, телосложение плотное, волосы светлые, глаза голубые. Особые приметы: длинные волосы.

Была одета в черное драповое полупальто, синие джинсы.

Оксана Лапаева нуждается в медицинской помощи.

Добровольческий поисково-спасательный отряд «Поиск 71" просит сообщить о ее местонахождении по телефону диспетчера 8-902-900-26-15 или 112. Помогите найти человека!

 

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вчера, в 12:10 0
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Люди
Оксана Лапаева
Место
Новомосковск
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