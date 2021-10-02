новости
новости
Регистрация
Погода в Туле 3 октября: без осадков, местами туман
Изображение Martin Winkler с сайта Pixabay

Погода в Туле 3 октября: без осадков, местами туман

Днем воздух прогреется до +12.

3 октября на территории Тульской области ожидается погода с переменной облачностью и без осадков. По данным регионального МЧС, ночью и утром местами туман (видимость в тумане 300−700 м).
 

Ветер восточной четверти 3−8 м/с. Температура воздуха днем +7…+12°С. Атмосферное давление 755−760 мм рт. ст. Метеорологическая дальность видимости — 7000 м.

Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 08:45 +5
Другие статьи по темам
Событие
погодапогода в Туле
Место
ТулаТульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Накажи автохама»: пошел навстречу всем, против системы
«Накажи автохама»: пошел навстречу всем, против системы
«Накажи автохама»: пробка, сплошная, красный…
«Накажи автохама»: пробка, сплошная, красный…
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.