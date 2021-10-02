Погода в Туле 3 октября: без осадков, местами туман

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3 октября на территории Тульской области ожидается погода с переменной облачностью и без осадков. По данным регионального МЧС, ночью и утром местами туман (видимость в тумане 300−700 м).

Ветер восточной четверти 3−8 м/с. Температура воздуха днем +7…+12°С. Атмосферное давление 755−760 мм рт. ст. Метеорологическая дальность видимости — 7000 м.