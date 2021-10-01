В Туле открылся Международный форум потребительской кооперации

Тульский кремль стал площадкой для проведения юбилейного форума потребительской кооперации. В этом году потребительской кооперации России исполняется 190 лет. Участниками стали руководители крупнейших международных кооперативных организаций и объединений из Европы, Америки, стран СНГ.

В Тульском кремле разместилась экспозиция потребительских союзов из более чем 30 регионов страны. Выставку посетил губернатор Алексей Дюмин. Он осмотрел экспозицию «Сделано в Тульской области», в которой представлена продукция производителей региона.

После этого глава региона посетил пленарное заседание, на котором обсуждались пути развития кооперации:

– Кооперативное взаимодействие является одним из инструментов торгово-экономического сотрудничества, в том числе на международном уровне. Тульская область уделяет серьёзное внимание развитию внешнеэкономических связей. Компании нашего региона поставляют свою продукцию более чем в 130 стран мира. Только за 7 месяцев этого года внешнеторговый оборот Тульской области вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более 3 млрд долларов.

Порядка 7% в этом обороте занимает Республика Беларусь. Это давний и надёжный партнёр региона. За 7 месяцев этого года взаимный товарооборот региона с Беларусью вырос почти на 67% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Для Тульской области кооперативное движение всегда было и остается важным инструментом при решении экономических и социальных задач. В нашем регионе деятельность потребительской кооперации охватывает почти 95 тысяч человек. Большинство из них живут в сельской местности, где нет стационарной торговой сети, но благодаря потребительской кооперации у людей есть доступ к качественным товарам.

Алексей Дюмин вручил председателю Совета Тульского областного союза потребительских обществ Татьяне Труфановой сертификат на 10 млн рублей. На эти средства закупят новые автолавки, которые позволят обеспечивать товарами отдаленные населенные пункты региона.

Дмитрий Зубов, председатель Совета Центросоюза Дмитрий Зубов:

– Потребительская кооперация играет важнейшую роль в развитии сельских территорий нашей страны, открывая производства, обеспечивая жителей удаленных сел и деревень работой, товарами и продуктами первой необходимости, услугами. За 190-летнюю историю развития, кооператоры доказали дееспособность своей многоотраслевой деятельности и умение адаптироваться к изменениям. Потенциал и богатый опыт потребительской кооперации важно использовать в решении государственных задач.

Участники форума потребительской кооперации организовали большую выставку продажу своей продукции на территории Тульского кремля. Кооператоры из Татарстана угостили гостей татарскими национальными блюдами, выпечкой, колбасами, а также продемонстрировали кукморские валянные изделия. Краснодарский крайпотребсоюз представил кубанский хлеб, сало и колбасу домашнего приготовления. Чувашпотребсоюз предложил знаменитое мясное изделие - шартан «Чувашский», яблочные соки прямого отжима и нектары, а также березовый сок собственного производства. Кроме широкого ассортимента продуктов была также представлена чувашская национальная вышивка в традиционном и современном исполнении.

Оренбургские кооператоры представили полный цикл производства пуховых изделий «от козы до шали». Гости и участники форума могли увидеть весь процесс изготовления знаменитых оренбургских платков: от вычесывания шерсти и пряжи нити до классических ажурных паутинок.

На выставке «Дикоросы России. Чайные традиции» кооператоры представили более 40 видов лекарственных трав, 20 видов ягод, более 10 видов грибов из 27 регионов страны. На выставке можно было не только увидеть и узнать информацию о полезных свойствах дикоросов из первых рук от профессионалов и специалистов, но и попробовать целебные травяные чаи.

Альбина Абсалямова с дочкой Азалией:

– Мы приехали из Оренбурга, занимаемся производством эксклюзивных пуховых изделий ручной работы. У нас фабрика с полным циклов производства: от выращивания коз до готовой продукции. У нас семейное предприятие, работаем все вместе с мужем и сыном. Даже шестилетняя приобщается, уже вяжет свои первые изделия.

Оренбургский пуховый платок – это всемирно известный бренд, и наша цель сохранить и развить этот промысел. Мы вяжем платки из уникального козьего пуха, который славится своей легкостью и теплоотдачей. Оренбургский платок невесомый, и когда накидываешь его на плечи, кажется, что погружаешься в теплое облако.

Нас в Оренбурге вязать платки учат с детства. Я вязальщица в пятом поколении, в детстве мне это не нравилось, а сейчас безумно люблю свое дело. Эту любовь чувствуют и покупатели!

Зульфия Каюмова:

– Мы представляем республику Татарстан. У нас собрана вся традиция с национальным уклоном. Мы привезли наши традиционные сладости: чак-чак, баурсак, хворост, муравейник, лимонад на сахарном сиропе и многое другое. Туляки интересуются нашими товарами, покупают и даже спрашивают рецепты. Большое внимание привлекает наша выставочная продукция, например, Башня Сююмбике, сделанная из чак-чака. В Туле очень гостеприимный народ!

Форум продлится до 2 октября включительно. Все это время туляки смогут знакомиться с продукцией из разных регионов России.