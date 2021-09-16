Маленькой Богдане нужна помощь туляков

У девочки – ДЦП. На операцию необходимо собрать 38 тысяч рублей.

В редакцию Myslo обратился Альберт Голинко. Он несколько лет назад вместе с семьей — женой и четырьмя детьми — переехал в Россию из Донецка. Какое-то время проживали в Рязанской области, в 2018 году перебрались в Тульскую. Сейчас обустроились в Кимовском районе.

Семья многодетная. У 8-летней дочки Альберта Богданы — ДЦП, множественные мышечные контрактуры верхних и нижних конечностей, тяжелый эквино-вальгус, проще говоря, «симптом балерины» – девочка ходит на носочках.

– Мы сделали одну операцию в институте клинической реабилитологии в Туле — выровняли ручку и немного ногу. Сказали, что за один раз всё сделать невозможно, нужна еще одна операция. Прогнозы хорошие, врачи говорят, что Богдана сможет сама себя обслуживать, — рассказывает Альберт.

На операцию нужно 38 тысяч рублей. Сумма не особо большая, но для семьи Голинко неподъемная, так как работает один отец.

Поэтому семья обращается ко всем неравнодушным тулякам с просьбой о помощи.

Номер карты Сбербанка: 4817760195469642, Валентина Александровна Г.

Подтверждающие документы и телефон семьи есть в редакции.