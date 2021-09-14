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Начальник тульского УФСИН ответит на вопросы родственников осужденных
Фото: pixabay.com.

Начальник тульского УФСИН ответит на вопросы родственников осужденных

В областном управлении пенитенциарного ведомства пройдет телефонная прямая линия.

В среду, 15 сентября, в УФСИН России по Тульской области пройдет совместная прямая линия руководства Управления и Общественной наблюдательной комиссии. Все желающие смогут задать свои вопросы начальнику УФСИН Ивану Прокопенко и председателю ОНК Тульской области Игорю Крюкову.

В ходе прямой линии можно будет узнать о деятельности УФСИН, соблюдении прав и законных интересов лиц, содержащихся в следственных изоляторах и исправительных учреждениях Тульской области, поэтапной отмене антиковидных ограничений и условиях приема на службу в уголовно-исполнительную систему.

Позвонить на прямую линию можно будет по телефону 32-98-22 с 16.00 до 17.00.

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