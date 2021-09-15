В Тульском театре кукол открыли новый театральный сезон

Тульский театр кукол открыл юбилейный 85-й сезон постановкой режиссера Михаила Логинова «Финист — Ясный сокол». Театр постоянно выезжает на гастроли и участвует в театральных конкурсах. Коллектив получает грантовую поддержку на свои постановки.

Только в текущем году в театре состоялось 4 премьеры, реализовано 3 гастрольных проекта, получен грант правительства Тульской области на реализацию проекта к 80-летию обороны Тулы «Петрушка на войне». Его премьера состоится в ноябре. Улучшена материальная база театра, приобретено световое оборудование для новых постановок.

В новом театральном сезоне зрителя ждут премьерные постановки — «Щелкунчик», «Остров сокровищ» и «Доктор Айболит».

На этой неделе театр примет участие в Межрегиональном фестивале театров кукол «Золотое колечко», а в начале октября состоятся «Большие гастроли для детей и молодёжи» в г. Благовещенск.?