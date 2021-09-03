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В Тульской области заработала горячая линия для родителей тяжелобольных детей

В Тульской области заработала горячая линия для родителей тяжелобольных детей

Обратиться на горячую линию можно в случае, если возникли сложности с получением или оплатой лекарств.

В Тульской области начала работу благотворительная служба поиска медицинской помощи «Верное направление» — горячая линия для родителей тяжелобольных детей, которые не могут получить или оплатить необходимое лечение для ребенка.

Обратиться на горячую линию можно в случае, если возникли сложности с получением или оплатой лекарственных препаратов, назначенного лечения, технических средств реабилитации или необходимых ребенку обследований.

Специалисты службы «Верное направление» проверят возможность получения помощи от государства, помогут собрать необходимые пакеты документов для обращения в благотворительные фонды и будут сопровождать каждый конкретный случай до момента получения помощи.

Телефон бесплатной горячей линии — 8 (800) 303-30-30, время работы — по будням с 6.00 до 18.00. Сайт проекта: www.vernap.ru.

Сотрудники службы рассматривают обращения только от законных представителей ребенка (до 18 лет), граждан Российской Федерации. Поиск вариантов получения помощи осуществляется после изучения медицинских документов. В случае обращения к благотворительным фондам по их запросу могут потребоваться документы о финансовом состоянии.

Проект реализуется при поддержке правительства Тульской области, Агентства стратегических инициатив, Общероссийского народного фронта, фонда «Росконгресс».

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:44 0
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