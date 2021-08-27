новости
новости
Регистрация
Скончался помощник руководителя Христианской ассоциации служения осужденным

Скончался помощник руководителя Христианской ассоциации служения осужденным

28 августа ему исполнилось бы 67 лет.

В Туле скончался Сергей Блохин, помощник руководителя Христианской ассоциации служения осужденным.
 
– В некролог не уместить ни одну человеческую жизнь. Перечислением заслуг ничего не объяснить. Жил на свете прекрасный человек Сергей Блохин, и 26 августа его не стало.

Сергей был подвижником, служил в Христианской ассоциации служения осужденным, бывал в следственных изоляторах, на зонах и в самых темных местах человеческих душ. Но нужным словом и своим примером помогал, выводил к Свету.
 
Он с супругой вырастил трех прекрасных дочерей. И нашел много добрых друзей. Он искренне служил Богу.

28 августа ему исполнилось бы 67 лет. Но вместо празднования дня рождения 29 августа в Доме молитвы АСД состоится прощание с Сергеем Блохиным.

С грустью и скорбью, близкие, семья, друзья.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 18:30 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
некрологскончался Сергей Блохин
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Названы самые популярные у туляков фильмы-новинки
Названы самые популярные у туляков фильмы-новинки
«Дикая Мята» дико вырастет в 2022 году: 10-дневный фестиваль и 150 концертов
«Дикая Мята» дико вырастет в 2022 году: 10-дневный фестиваль и 150 концертов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.