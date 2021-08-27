Скончался помощник руководителя Христианской ассоциации служения осужденным
28 августа ему исполнилось бы 67 лет.
В Туле скончался Сергей Блохин, помощник руководителя Христианской ассоциации служения осужденным.
– В некролог не уместить ни одну человеческую жизнь. Перечислением заслуг ничего не объяснить. Жил на свете прекрасный человек Сергей Блохин, и 26 августа его не стало.
Сергей был подвижником, служил в Христианской ассоциации служения осужденным, бывал в следственных изоляторах, на зонах и в самых темных местах человеческих душ. Но нужным словом и своим примером помогал, выводил к Свету.
Он с супругой вырастил трех прекрасных дочерей. И нашел много добрых друзей. Он искренне служил Богу.
28 августа ему исполнилось бы 67 лет. Но вместо празднования дня рождения 29 августа в Доме молитвы АСД состоится прощание с Сергеем Блохиным.
С грустью и скорбью, близкие, семья, друзья.
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